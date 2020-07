Caressa risponde a Mihajlovic: “Io basso? Ma no, sono alto e biondo!”

ULTIME NOTIZIE ALTRE NEWS – Continua la polemica a distanza tra Sinisa Mihajlovic e Fabio Caressa. Il tecnico del Bologna aveva inveito contro la trasmissione del noto giornalista perché non si erano dati i giusti meriti al Bologna per la vittoria contro l’Inter.

Toni accesi per il serbo, Caressa ha deciso di replicare così ai microfoni di ‘Radio Deejay’: “Una vita che dico a tutti che sono alto e biondo… ringraziando il cielo che sono il marito di Benedetta Parodi!. Noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post-partita su Sky, visto che la partita si è giocata alle 17:15. Io sono andato in onda all’una meno venti ed ho preferito parlare del rigore sbagliato da Lautaro, visto che lui aveva scelto di tirarlo. Ma sticazzi…”.

