Caressa: “Milan sorpresa della Serie A, può tenere fino alla fine” / News

Milan, l’opinione di Caressa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Caressa, giornalista di ‘Sky Sport’, ha elogiato le qualità di un Milan che può essere da scudetto. Ma attenzione al Napoli: “Questo Milan come quello di Sacchi? Se lo dice Baresi lui lo sa. Mi ricordo bene di quel Milan lì, è stato assolutamente rivoluzionario. Vedemmo un’altra cosa improvvisamente. Sembravano il doppio, occupavano il campo in maniera diversa e andavano al doppio degli altri. Questo Milan mi piace ma quello era una cosa diversa. La sfida di domenica ci dice se il Napoli come io penso potrà vincere lo scudetto ma anche se il Milan può tenere fino alla fine. Siamo abbastanza avanti per farci un’idea. Usciremo con le idee più chiare. Il Milan è la grande sorpresa del campionato, adoro Ibrahimovic però il Napoli mi sembra più costruito nel tempo per arrivare a vincere”. Derby di mercato per un talento serbo >>>