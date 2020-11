Capello: “Il Milan di Sacchi è stato merito di Liedholm”

MILAN NEWS – Uno ha vinto tanto in Europa, l’altro tanto in Italia. Entrambi hanno vinto tutto ciò che si poteva vincere. Stiamo parlando di Fabio Capello e Arrigo Sacchi, due degli allenatori più grandi della storia, del Milan e non solo. Eppure non sempre sono d’accordo, proprio perché molto diversi. Ai microfoni di Marca, Don Fabio ha rilasciato un’intervista in cui lancia una piccola stoccata al collega: “Sacchi ha rivoluzionato il calcio, ma ha avuto la fortuna di avere una base difensiva. I quattro di difesa che sono stati preparati bene da Liedholm, che è stato il primo a giocare a zona nel Milan e la qualità di questa difesa aiutò me e Sacchi a fare la rivoluzione”.

KABAK SI AVVICINA: LE ULTIME >>>