Cannavaro svela: “Io, Ibrahimovic e il viaggio segreto a Napoli…”

Il tecnico Fabio Cannavaro, in occasione del compleanno di Zlatan Ibrahimovic, ha scritto un pezzo per la Gazzetta dello Sport. L'ex difensore ha svelato un retroscena legato all'attaccante del Milan: "Auguri amico, sei arrivato a 40 anni ma hai un fisico eccezionale e ancora fai paura a tanti difensori. Non a me... Ti ricordi quando arrivasti alla Juve e in allenamento con me e Thuram non la vedevi mai? Un giorno chiedesti “Ma io quando mi divertirò?”, ti risposi “dopo”. E in effetti ti sei divertito tanto in questi anni. Sei migliorato parecchio da quando ci siamo conosciuti. Ricordo con piacere delle nostre discussioni, delle nostre passeggiate a Torino. Avevi già questo atteggiamento che altri non capivano, ma facevi intendere la personalità, anche se io mi divertivo a prenderti in giro dalla mattina alla sera"