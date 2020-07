Calhanoglu: “Vogliamo sempre vincere: abbiamo una grande mentalità”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, classe 1994, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport’ a 48 ore da Sampdoria-Milan di ‘Marassi’. Il centrocampista turco ha parlato anche dell’attuale momento della squadra, con un riferimento all’importanza di Zlatan Ibrahimovic nello spogliatoio.

“Penso che siamo questi di questo mese. Siamo una squadra che vuole sempre vincere: abbiamo una grande mentalità, grande passione e grazie a Zlatan che ci aiuta. Un giocatore molto importante per noi, per la squadra. Ma non abbiamo ancora finito. Guardiamo avanti per la prossima stagione, siamo pronti”, ha dichiarato l’ex Bayer Leverkusen.

