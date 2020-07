Calhanoglu: “Voci su Rangnick? Pioli è stato un professionista”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, classe 1994, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport’ a 48 ore da Sampdoria-Milan di ‘Marassi’. Il centrocampista turco si è espresso così sul rinnovo di contratto di Stefano Pioli: “Sono molto contento. Penso che per lui è stato un periodo difficile, la gente scriveva altre cose su Ralf Rangnick, ma lui si è sempre comportato da professionista, da allenatore. Ha lavorato benissimo per noi, per aiutarci, per mandare avanti la squadra più avanti possibile. Sono molto contento per lui”.

