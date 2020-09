Calhanoglu: gol e assist in 4 delle ultime 7 partite

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Statistiche straordinarie per Hakan Calhanoglu. Anche contro lo Shamrock Rovers gol e assist per il turco. L’assist per l’1-0 di Ibra è pura magia: esterno destro imprevedibile, preciso, un cioccolattino che Zlatan non poteva far altro che scaraventare in rete.

I colleghi di Opta ci forniscono, e ci ricordano, un’importante statistica. Si tratta della quarta partita, nelle ultime sette, in cui Calhanoglu sforna gol e assist: straordinario. Anche oggi uno dei migliori in campo. Il turco riprende da dove aveva finito.

