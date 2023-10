Calendario Milan: gli impegni di ottobre dei rossoneri di Pioli

Tra Serie A e Champions League, tanti impegni in calendario per il Milan di Stefano Pioli in questo mese di ottobre. Vediamoli insieme!

Tra Serie A e Champions League, tanti impegni in calendario per il Milan di Stefano Pioli in questo mese di ottobre. Da Dortmund a Napoli, in mezzo anche la seconda sosta per le Nazionali.

I rossoneri di mister Pioli andranno in scena sempre in serata, giocando ben quattro gare su cinque in trasferta. Se in Serie A si potranno fare le prime proiezioni dopo praticamente un quarto di cammino, in Champions League si potrà già indirizzare il percorso arrivando al giro di boa del girone.