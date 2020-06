Calendario Milan, luglio terribile: Lazio, Juventus e Napoli in 9 giorni

NEWS MILAN – Poche ore fa è stato annunciato il calendario ufficiale della Serie A post-lockdown. Il Milan dovrà giocare 12 partite, dalla 27^ alla 38^ giornata. Questo il calendario delle partite:

Lecce-Milan – Lunedì 22 giugno, ore 19:30 (Sky Sport)

Milan-Roma – Domenica 28 giugno, ore 17:15 (DAZN)

SPAL-Milan – Mercoledì 1 luglio, ore 21.45 (Sky Sport)

Lazio-Milan – Sabato 4 luglio, ore 21.45 (DAZN)

Milan-Juventus – Martedì 7 luglio, ore 21.45 (DAZN)

Napoli-Milan – Domenica 12 luglio, ore 21.45 (Sky Sport)

Milan-Parma – Mercoledì 15 luglio, ore 19.30 (Sky Sport)

Milan-Bologna – Sabato 18 luglio, ore 21.45 (DAZN)

Sassuolo-Milan – Martedì 21 luglio, ore 21.45 (Sky Sport)

Per le ultime tre partite: ovvero Milan-Atalanta (sabato/domenica 25-26 luglio), Sampdoria-Milan (martedì/mercoledì 28-29 luglio) e Milan-Cagliari (sabato/domenica 1-2 agosto), non sono noti gli orari in quanto potrebbero essere giocate tutte, o quasi, in contemporanea.

Da notare che tra il 4 e il 12 luglio il Milan affronterà Lazio, Juventus e Napoli. Un tour de force clamoroso, tre big-match consecutivi senza avere il tempo di prepararli a dovere. Non sarà facile per i rossoneri affrontare questo ‘nuovo inizio’. Poche ambizioni, vista la posizione in classifica, e peraltro senza Zlatan Ibrahimovic per diverse giornate. Come se non bastasse, anche le continue voci di cambio allenatore e dirigenti.

