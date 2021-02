Calendario Milan – Gli impegni di febbraio per i rossoneri di Pioli | News

Milan, l’agenda del mese di febbraio

Il Milan di Stefano Pioli, a febbraio, giocherà ben 6 partite: 4 di Serie A e 2 di Europa League, che torna dopo qualche mese di pausa. Facciamo il punto con il comunicato ufficiale del club rossonero.

“Il mese di febbraio ci porta nel vivo della stagione: la Serie A vedrà i rossoneri di fronte a due snodi importanti come il derby di ritorno e la trasferta dello stadio ‘Olimpico‘ contro la Roma. Si tornerà a fare sul serio anche inEuropa League: all’orizzonte il doppio confronto con la Stella Rossa di Belgrado, per stabilire chi volerà agli ottavi di finale della competizione. Nei 28 giorni di febbraio il Milan scenderà in campo sei volte, tra campionato ed Europa League. Scopriamo tutti gli impegni dei rossoneri”.

SERIE A

Milan-Crotone : domenica 7 febbraio, ore 15.00, San Siro – 21° giornata

: domenica 7 febbraio, ore 15.00, San Siro – 21° giornata Spezia-Milan : sabato 13 febbraio, ore 20.45, Stadio Alberto Picco – 22° giornata

: sabato 13 febbraio, ore 20.45, Stadio Alberto Picco – 22° giornata Milan-Inter : domenica 21 febbraio, ore 15.00, San Siro – 23° giornata

: domenica 21 febbraio, ore 15.00, San Siro – 23° giornata Roma-Milan: domenica 28 febbraio, ore 20.45, Stadio Olimpico – 24° giornata

EUROPA LEAGUE

Stella Rossa-Milan: giovedì 18 febbraio, ore 18.55, Stadion Rajko Mitić – Andata Sedicesimi di finale

giovedì 18 febbraio, ore 18.55, Stadion Rajko Mitić – Andata Sedicesimi di finale Milan-Stella Rossa: giovedì 25 febbraio, ore 21.00, San Siro – Ritorno Sedicesimi di finale

Panchina Milan: Pioli nel presente, in futuro arriva il big. Vai alla news >>>