Calciomercato – Valencia, Gattuso nuovo allenatore: ora è ufficiale

Gennaro Gattuso, ex calciatore ed ex allenatore del Milan, è il nuovo tecnico del Valencia. I dettagli del suo arrivo in Spagna nel comunicato

Daniele Triolo

Il Valencia, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato l'ingaggio di Gennaro Gattuso, ex calciatore ed ex allenatore del Milan, in qualità di tecnico della Prima Squadra.

Gattuso ha firmato un contratto biennale, valido fino al 30 giugno 2024. Secondo 'Calcio & Finanza', guadagnerà 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. Che scatterebbero in caso di vittoria della Liga o per la qualificazione in Champions o in Europa League.

'Rino', dunque, torna in panchina dopo l'ultima esperienza nel Napoli, in Serie A, e dopo aver visto naufragare, la scorsa estate, le opzioni Tottenham e Fiorentina.

In rossonero, Gattuso ha giocato 468 gare, segnato 11 gol e vinto 10 trofei in 13 stagioni da calciatore (1999-2012). Ha ottenuto, poi, 31 vittorie, 19 pareggi e 12 sconfitte in 61 partite sulla panchina della Prima Squadra del Milan (2017-2019).