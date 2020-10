Calciomercato Napoli – Gattuso vicino al rinnovo di contratto / News

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Il Napoli e Gennaro Gattuso sono vicini a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto.

L’ex bandiera del Milan, come riporta il Mattino, ha trovato l’intesa con il club su ogni punto. Gattuso andrà a guadagnare 2 milioni a stagioni fino a giugno 2023, e le penali in caso di rescissione unilaterale dell’accordo saranno modeste. La modifica di questa particolarità del contratto era necessaria per Gattuso, affinché potesse rinnovare. Aurelio De Laurentiis è contento del lavoro che il mister sta svolgendo, e lo sta accontentando quasi su tutto. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare anche l’ufficialità del rinnovo di Gattuso con il Napoli.

Il Milan invece ha rinnovato l'accordo con uno dei suoi sponsor. Ecco con chi è stata prolungata la partership