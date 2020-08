Calciomercato Milan – “Tonali colpo dell’estate. Ecco i retroscena”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan ha raggiunto l’accordo con il Brescia di Cellino per l’acquisto di Sandro Tonali. Ecco gli ultimi retroscena raccontati da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24.

“Contatti costanti, vari botta e risposta. L’offerta definitiva: 10 milioni di prestito oneroso, diritto di riscatto fissato a 15 milioni e bonus legati a presenze e obiettivi di squadra. Più il 10% sulla futura rivendita legata alla plusvalenza. Bravo il Milan a lavorare in sordina, in massimo silenzio. Vari incontri e da lì si è arrivati alla chiusura”.

“Il Milan ha messo a segno il colpo dell’estate. Le coordinate di Tonali sono al massimo secondo i grafici Elliott. Sarà un patrimonio economico del club, gran colpo, preso a cifre giuste e formula fantasiosa ma convincente. L’operazione fa tutti felici, dalla portata di 35-40 milioni di euro per il Brescia”.

Ricordiamo che Tonali al Brescia aveva rinnovato la scorsa estate per 600 mila euro netti l’anno.

Una trattativa imbastita quasi all’improvviso, con Tonali da maggio scorso promesso sposo dell’Inter. I nerazzurri però lo hanno mollato, anche per via delle diverse richieste di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo. Con i tempi giusti – come un suo intervento in scivolata nei tempi da calciatore – Paolo Maldini si è inserito nella trattativa e in pochi giorni ha trovato l’intesa con Tonali e con il Presidente del Brescia Cellino.

Un grande colpo di mercato del Milan: così facendo i rossoneri si apprestano a godersi un centrocampo super, che in Italia ha pochi eguali. Kessie e Bennacer, più Tonali, in attesa del ritorno di Bakayoko: massima allerta per gli avversari!

