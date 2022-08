MERCATO MILAN E TOP NEWS – Sale Diallo, Bakayoko al passo d’addio

Un martedì 9 agosto ricco di notizie in casa Milan: in primo piano c'è come sempre il calciomercato. Lo scorso 1° luglio si è aperta ufficialmente la sessione estiva ed il Milan accelera per regalare a Stefano Pioli le ultime pedine per il suo scacchiere. Aggiornamenti sulle trattative dei rossoneri in entrata ed in uscita. A cominciare dal difensore. Riprende quota, nelle ultime ore, il nome di Abdou Diallo del PSG. Vero e proprio casting a centrocampo per raccogliere l'eredità di Kessié: da Santamaria a Frattesi, passando per il profilo più caldo, quello di Onyedika. Infine, l'offerta dell'Arsenal per Tonali e le conferme sull'addio di Bakayoko. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.