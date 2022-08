MERCATO MILAN E TOP NEWS – Le ultime sull’Udinese e Onyedika

Un venerdì 12 agosto ricco di notizie in casa Milan: in primo piano c'è come sempre il calciomercato. Lo scorso 1° luglio si è aperta ufficialmente la sessione estiva ed il Milan accelera per regalare a Stefano Pioli le ultime pedine per il suo scacchiere. Aggiornamenti sulle trattative dei rossoneri in entrata ed in uscita. Si comincia da Onyedika, profilo in pole per il centrocampo. Il PSG non molla la presa su Rafael Leao. Ci sono poi le parole di Pioli in conferenza alla vigilia di Milan-Udinese e le ultime di formazione. Infine l'offerta del West Ham allo Spezia per Kiwior, seguito anche dai rossoneri. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.