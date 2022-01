Calciomercato Milan, colpo dalla Juve. Possibile ritorno a centrocampo

Tante le notizie in questa mattina del 27 gennaio 2022 sul Milan. In primo piano ovviamente il calciomercato, con diverse operazioni in ballo tra entrate e uscite. Spunta a tal proposito un possibile colpo dalla Juventus. Apprensione intanto per le condizioni di Franck Kessie, che è uscito per un infortunio durante Costa D'Avorio-Egitto di Coppa D'Africa. Ecco le news più importanti nelle prossime schede.