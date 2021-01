Cagliari-Milan, Pioli: “Giochiamo con testa e cuore, mi piace”

MILAN NEWS – Domani si torna in campo per Cagliari-Milan, 18^ giornata del campionato di Serie A. La sosta di una settimana sembrava potesse giovare ai rossoneri per recuperare qualcuno, ma alla fine i rossoneri hanno perso ulteriori pezzi per strada. Tuttavia l’ambiente è molto unito e Stefano Pioli oggi, in conferenza stampa, ha parlato proprio di questo: “Questa positività fa sì che sia un ambiente coeso. La squadra sta giocando con testa e cuore. Caratteristiche che mi piacciono e che dobbiamo seguire. Non credo i tifosi siano col morale a terra. Tutti quelli che incontro mi mostrano fiducia ed entusiasmo. Nello spogliatoio sappiamo che sono difficoltà da superare. Dobbiamo dimostrare il nostro valore. Solo questo è il nostro obiettivo. Penso che sia vero. Siamo coesi. Noi lo sentiamo quotidianamente. La società ci tutela, protegge e stimola. È sempre pronta a cogliere possibilità per rinforzare un organico comunque già competitivo. Però vista la stagione se riusciamo a migliorarci ancora sarà bene”.

