Cagliari, esonerato Mazzarri: è Agostini il nuovo allenatore

Decisione importante del Cagliari, che ha deciso di fare un cambio in panchina a tre giornate dalla fine per centrare la salvezza.

Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alessandro Agostini, che questo pomeriggio sarà in campo ad Asseminello per dirigere la ripresa degli allenamenti.

Autentica bandiera rossoblù, con il Cagliari ha collezionato da calciatore 298 presenze nell’arco di 9 stagioni. Agostini ha iniziato la carriera da allenatore nelle giovanili del Club: durante la stagione 2017-18 è entrato a far parte dello staff tecnico della prima squadra, trasmettendo al gruppo le sue conoscenze, l’attaccamento al Cagliari, e dando così il suo contributo al raggiungimento della salvezza. Nei due anni successivi è stato vice allenatore della Primavera, seconda in classifica nel 2019-20, poi allenatore in prima. Nell’attuale campionato, con la squadra da subito posizionata nelle zone più alte della classifica, ha guidato il gruppo sino alla conquista della matematica certezza dei play-off, raggiunta con quattro giornate di anticipo.