Buon compleanno Massimo Ambrosini: per lui oggi sono 43 anni

MILAN NEWS – In casa Milan quest’oggi si ricorda e si festeggia il compleanno di un grande ex calciatore, che ha fatto la storia dei rossoneri, Massimo Ambrosini. Il centrocampista di Pesaro, compie oggi 43 anni.

Ambrosini, capitano dei rossoneri per 4 stagione dal 2009 al 2013, in totale ha giocato nel Milan per 17 stagioni, disputando in totale 489 presenze e mettendo a segno 36 reti. Giocatore carismatico, di corsa, abile negli inserimenti e nei colpi di testa, Ambrosini ha vinto 4 Scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 1 Mondiale per club. Buon compleanno ‘Ambro’. La redazione di PianetaMilan.it augura all’ex calciatore i migliori auguri.

