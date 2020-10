Buon compleanno ad Alberto Bigon: l’ex Milan compie 73 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alberto Bigon, detto Albertino, nato a Padova il 31 ottobre 1947, compie oggi 73 anni.

Bigon, ex centrocampista offensivo, ha giocato nel Milan per ben 9 stagioni collezionando in totale 329 presenze e 90 reti. Arrivato dal Foggia nel luglio 1971, Bigon rimase al Diavolo fino al 1980, prima di passare alla Lazio. Con i rossoneri Bigon ha vinto 1 Scudetto, 3 Coppe Italia e una Coppa delle Coppe. Suo figlio, Riccardo, è l’attuale direttore sportivo del Bologna. La redazione di PianetaMilan augura a Bigon un felice compleanno.