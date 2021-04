Buon compleanno a Nocerino: l’ex Milan compie 36 anni

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, compie oggi 36 anni. Tanti auguri dalla redazione di PianetaMilan.it

Oggi è un giorno speciale per Antonio Nocerino, che compie 36 anni. Una bellissima storia quella tra l'ex centrocampista e il Milan, iniziata da un'intuizione di Adriano Galliani all'ultimo giorno del mercato estivo prima della stagione 2011/2012. Acquistato per soli 500 mila euro, il classe 1986 si è reso protagonista della sua miglior stagione in carriera per distacco, segnando ben 10 gol in campionato e uno in Champions League. A quei tempi andava di moda la storia che tutti i suoi gol fossero merito di Zlatan Ibrahimovic, spesso suo assist-man. Ma è un forse troppo ingeneroso dare i meriti soltanto allo svedese. Nocerino ha totalizzato 96 presenze con la maglia del Milan, condite da 13 gol e 6 assist. Buon compleanno dalla redazione di PianetaMilan.it, Antonio!