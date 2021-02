Buon compleanno a Mihajlovic: l’ex allenatore rossonero compie 52 anni

Sinisa Mihajlovic compie 52 anni

Sinisa Mihajlovic, ex allenatore del Milan ora al Bologna, compie oggi 52 anni. Una carriera rossonera iniziata bene e finita in modo strano per il tecnico serbo, che ha il merito di aver regalato al Diavolo una finale di Coppa Italia. Una soddisfazione non goduta a causa di un esonero controverso avvenuto a poche settimane prima dall'appuntamento. Il 12 aprile 2016, dopo 38 partite e una media di 1,76 punti a partita, Silvio Berlusconi decide di sollevarlo dall'incarico e di affidare la panchina a Cristian Brocchi. Tanti auguri dalla redazione di PianetaMilan.it, Sinisa!