Buon compleanno a Hernan Crespo: l’ex Milan compie 45 anni

MILAN NEWS – In casa Milan oggi si festeggia il compleanno di un ex bomber rossonero: Hernan Crespo.

L’attaccante argentino, 45 anni, ha vestito la maglia del Diavolo per una sola stagione, nel 2004/2005. Quell’anno Crespo, dati i continui problemi fisici di Filippo Inzaghi, formò una coppia d’attacco straordinaria insieme ad Andriy Shevchenko. Nell’unica stagione in rossonero della sua carriera, Crespo collezionò 40 partite, segnando 17 reti. Con il Milan arrivò secondo in campionato e secondo in Champions League. La redazione di PianetaMilan augura un felice compleanno all’attuale allenatore del Defensa.

