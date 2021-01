Bufera Superlega: FIFA contraria, Milan coinvolto nel progetto. I dettagli

La FIFA dice no alla Superlega, Milan nel progetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nella giornata di ieri, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato un comunicato della FIFA che, insieme alle altre sei confederazioni mondiali, puntano a condannare fortemente l’idea della Superlega. Una competizione che, a quanto pare, non è una semplice idea, ma un vero e proprio progetto in fase avanzata. ‘La Gazzetta dello Sport’ non ha dubbi: tutto nasce dalle menti di Real Madrid e Barcellona. Il ruolo di ‘regista’ dell’operazione sarebbe affidato a Florentino Perez, che nei giorni scorsi ha incontrato il presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Il progetto punta a radunare 20 ‘Top Five’ dei cinque principali campionati europei: 15 di queste sarebbero iscritte di diritto, per 5 di loro si tratterebbe di una chiamata annuale. In Inghilterra ci sono Manchester United e Liverpool, mentre i Bayern Monaco, a più riprese, ha ribadito la sua contrarietà. In Italia i club coinvolti sarebbero Milan, Inter e Juventus, con i rossoneri che, al momento, sono in prima linea.

Si parla di investimenti importanti: 3,5 miliardi per partire, con l’obiettivo di raggiungere i 4 miliardi di fatturato. La spartizione prevede un compenso di un massimo di 250 milioni a club e un minimo di 55. Calciomercato Milan – Si avvicina il rinnovo di Calabria: le cifre >>>