Bucchi: “Scamacca? Somiglia ad Ibrahimovic, vi spiego”

Bucchi spiega le qualità di Scamacca

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cristian Bucchi, ex allenatore di Gianluca Scamacca al Sassuolo, ha spiegato le qualità dell'attaccante del Genoa ed obiettivo del Milan. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Ho avuto il piacere di allenarlo a Sassuolo e farlo esordire in Serie A perché ho visto un grandissimo talento: merito ad Angelozzi perché ha voluto fortemente riportarlo in Italia dall'Olanda. Grandi qualità, in un percorso molto alternato e fatto di poca continuità: una partita positiva, poi quella dopo con troppa leggerezza… Cose figlie dell'età, ma in questi anni ha fatto un percorso giusto e oggi giustamente è tra gli attaccanti che rappresentano il futuro non solo dei grandi club, ma anche della nostra Nazionale. Ha caratteristiche uniche: molti lo paragonano fisicamente a Ibrahimovic, e credo ci assomigli anche tecnicamente. Deve forgiare il carattere con l'esperienza e potrà fare una grande strada".