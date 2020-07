Brozovic, patente ritirata: tre infrazioni in un colpo solo

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Una ‘Rolls Royce Cullinan’, nella notte tra venerdì e sabato, è stata fermata da una pattuglia perché passata con il semaforo rosso, non lontano dalla movida dei Navigli. Alla guida c’era Marcelo Brozovic. Un gesto molto pericoloso del centrocampista dell’Inter, che ha pagato caramente.

Tre infrazioni in un colpo solo: non si è fermato al semaforo rosso, era di poco al di sopra dei limiti per l’alcol e, infine, l’altra violazione riguarda l’uso di auto straniere (l’auto del giocatore ha targa tedesca). I carabinieri gli hanno ritirato la patente, oltre – probabilmente – a fargli una multa parecchio salata. Salata non per lui, che certamente potrà permettersi di pagarla senza alcun problema. La notizia è stata riportata dai colleghi del Corriere della Sera.

TUTTE LE NEWS SU NAPOLI-MILAN >>>