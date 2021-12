Boxing Day in Premier League, i giocatori sono preoccupati

Il 26 dicembre in Inghilterra si giocherà il tradizionale Boxing Day, confermato dopo alcuni dubbi. Non tutti sono d'accordo però.

Lunedì è arrivata la decisione dei club di Premier League di salvare il tradizionale Boxing Day, ovvero tutte le partite di una giornata di campionato il 26 dicembre. C'era la possibilità che qualche incontro venisse rinviato, ma non accadrà. Tuttavia, la variante Omicron è in aumento nel Regno Unito e sta creando molti problemi, aumentando il numero di contagi. Secondo quanto scrivono in Inghilterra, la situazione non lascia tranquilli i giocatori, che non sono proprio favorevoli a giocare. Molti di loro avrebbero preferito fermare il campionato e c'è l'accusa di mettere gli interessi economici davanti alla salute. Per ora, però, si giocherà.