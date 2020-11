Bortolussi: “Spero Ibrahimovic torni presto, così riprendiamo il duello”

MILAN NEWS – Dopo l’ennesima doppietta della scorsa settimana, domani non ci sarà Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan è infortunato, ma per sua fortuna anche Cristiano Ronaldo ha saltato Benevento-Juventus e dunque lo svedese dovrebbe mantenere il primato nella classifica dei capocannonieri. A mettergli il fiato sul collo è invece Mattia Bortolussi, bomber del Cesena, che nel campionato di Serie C ha realizzato lo stesso numero di gol del rossonero: 10. Ai microfoni di Sky ha augurato a Ibra di tornare presto e ha scherzato così: “A Ibrahimovic faccio un grande in bocca al lupo: spero possa tornare presto dall’infortunio, così riprendiamo il nostro duello…”

