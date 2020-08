Borghi: “Leao ha le qualità per diventare un grande giocatore”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha voluto commentare la dichiarazione di Stefano Pioli su Rafael Leao nel post Milan-Cagliari.

Borghi ha detto: “Mi è piaciuta la dichiarazione di Pioli su Leao. Contro i sardi, il portoghese ha preso una traversa scintillante e ha causato l’autogol di Ragnar Klavan. Sono molto curioso di vedere come verrà lavorato. Fin dall’inizio ritengo che Leao abbia le qualità per diventare un giocatore forte, un giocatore importante, e molto migliore di quello apprezzato quest’anno. Le qualità ci sono. È un giocatore da plasmare ma è un materiale interessante, così come è sempre più interessante il Milan che sta venendo fuori”.

