Bordeaux-Psg 2-3, Yacine Adli disegna calcio: assist e prestazione super

Prestazione di alto livello per Yacine Adli nonostante la sconfitta del Bordeaux contro il Psg. Il futuro giocatore del Milan serve un assist

Che il Milan ci abbia visto giusto per un altro giovane talento? Yacine Adli è già un giocatore rossonero, ma è stato lasciato in prestito per un anno al Bordeaux. I 'girondini' hanno affrontato questa sera il favoritissimo Psg, giocando una partita dalle due facce. Gli ospiti hanno avuto il comando del gioco per gran parte della partita, passando avanti per 3-0, ma all'improvviso hanno spento la luce. Luce che è stata poi accesa proprio da Adli, che ha messo in campo una prestazione di altissimo livello. Prima ha servito un assist a Elis con un esterno destro delizioso a tagliare l'area di rigore, poi ha fatto partire l'azione per il gol del 2-3 dell'ex rossonero Mbaye Niang. Una prova che non è servita a nulla ai fini del risultato, ma che ha sottolineato la personalità e la qualità del giocatore. Intanto il Milan gongola e lo aspetta.