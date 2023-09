Bonucci fa causa alla Juventus: le motivazioni della sua scelta

Bonucci contesta alla Juventus la mancanza di adeguate condizioni di allenamento e di preparazione messegli a disposizione dalla società nel corso del precampionato. Una volta che la Juventus ha deciso di separarsi dal giocatore, Bonucci non si è più potuto allenare con il resto del gruppo né frequentare gli stessi spazi. Una battaglia che appare più di principio che economica quella di Bonucci.

Lo si evince da un particolare importante. Bonucci stesso ha precisato come qualsiasi somma dovesse scaturire da questa richiesta quale risarcimento economico, sarà devoluta a due associazioni. La prima è Neuroland . Sostiene le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. La seconda è Live Onlus . La quale attraverso il ricavato di aste di materiali appartenuti a sportivi di alto profilo acquista e dona defibrillatori da destinare a società sportive, scuole e comuni. Nuovo Stadio Milan: capienza, dettagli, tempistiche >>>

