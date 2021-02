Bonan: “Il derby alle 15 non lo capisco. Vantaggio incredibile per l’Inter”

Derby alle 15? Bonan dice la sua

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Alessandro Bonan ha parlato del Milan e del derby con l’Inter in programma domenica alle ore 15.00. Queste le sue parole: “Sono molto curioso di vedere Mandzukic e di vedere come reagirà il Milan alle difficoltà. Mi aspetto una reazione di carattere da parte di Ibrahimovic e compagni. Non riesco a spiegarmi perché il Milan giochi alle 15 domenica dopo aver giocato giovedì sera. Secondo me è un vantaggio incredibile per l’Inter”.

