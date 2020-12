Bonan: “Al Milan c’è un ambiente incredibile. Su Maldini e Tonali…” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Bonan

MILAN NEWS – Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento che grande momento che sta attraversando il Milan. La squadra rossonera è attualmente prima in classifica in Serie A ed è qualificata ai sedicesimi di Europa League.

"Pioli chiede di mantenere questo ambiente incredibile che è il Milan. Nel calcio ogni squadra ha la sua musica, questo Milan esprime una musica di coralità e di divertimento. Mi vengono in mente i "Beach Boys", questa squadra è l'allegria. Non è soltanto forma ma è anche sostanza, è l'impressione che abbiamo avuto da subito. Anche l'acquisto di Tonali aveva un significato importante perché c'era questo senso di appartenenza che si arricchiva attraverso questo giocatore che sognava da bambino di vestire la maglia del Milan. Poi il fatto che ci sia una proprietà che non è rappresentata da una figura come un presidente ingombrante ma da uomini come Paolo Maldini, che ha un'importanza fondamentale nella creazione di questo gruppo e questo clima, favorisce il fatto che ci siano meno pressione e che questa squadra possa vivere leggera il grande momento che sta attraversando".