Bologna-Torino, incredibile Pellegri: si fa male dopo 3 secondi! Sostituito

Incredibile quanto successo in Torino-Bologna di Serie A. Infortunio per l'ex Milan Pietro Pellegri dopo soli tre secondi di gioco

Quanto successo in Torino-Bologna, partita valida per la 13^ giornata di Serie A, ha dell'incredibile. L'ex Milan Pietro Pellegri, infatti, si è infortunato dopo soli tre secondi dal fischio d'inizio! L'attaccante classe 2001 è scivolato e si è subito fatto male alla caviglia. Al suo posto è entrato Yann Karamoh al quarto minuto di gioco. La sfortuna di Pellegri in quanto a infortuni, dunque, continua: era la prima volta che giocava quattro partite di fila. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>