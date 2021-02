Bologna-Milan, Sconcerti: “Non era facile. I rigori c’erano”

Bologna-Milan, ecco il parere di Sconcerti

La squadra di Stefano Pioli è tornata a vincere. Bologna-Milan è finita 1-2 e i rossoneri hanno mantenuto ancora il primo posto in classifica. Decisivi ancora due calci di rigori assegnati al Diavolo. L’ironia si spreca, ma anche in questo caso le decisioni sono state abbastanza chiare. Del match e delle due massime punizioni ha parlato Mario Sconcerti, noto giornalista, ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole: “È stata molto importante e indicativa la scelta di Pioli di far giocare insieme per la prima volta tre attaccanti veri. Non era facile col Bologna, ha cercato di forzare la mano e una volta di più l’hanno aiutata i rigori, che c’erano”.

