Bologna-Milan – Pioli una certezza: 4 su 4 all’esordio in campionato

Se Simone Inzaghi per la sponda nerazzurra di Milano è diventato il cosiddetto "re di coppe" per i trofei vinti allora quello rossonero è diventato quello degli esordi in campionato. Le statistiche parlano chiaro: con la vittoria a Bologna il Milan ha sempre vinto all'esordio in campionato da quando Stefano Pioli è alla guida. Infatti sono 4 anni che l'allenatore emiliano è alla guida del Diavolo e non ha ancora sbagliato un colpo.