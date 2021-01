Bologna-Milan, per Theo presenza numero 50 in Serie A

Theo, raggiunte le 50 presenze in Serie A in Bologna-Milan

Stava per segnare un gol strepitoso, ma purtroppo la palla si è stampata sulla traversa. Sarebbe stato il festeggiamento perfetto per Theo, che in Bologna-Milan ha raggiunto quota 50 presenze in Serie A. Una partita speciale, dunque, per il francese classe 1997, sempre più punto fisso rossonero. In cinquanta partite, Theo ha messo a segno ben 10 gol. Una media di una rete ogni cinque partite, numeri che potrebbero andar bene per un esterno d’attacco o un centrocampista, mentre Theo gioca terzino sinistro. Un fenomeno, che il Milan si tiene stretto e che si augura possa presto raggiungere quota cento.

