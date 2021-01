Bologna-Milan, Calhanoglu assente? Non è detto: il motivo / News

Bologna-Milan, Calhanoglu può aggregarsi alla squadra

Stefano Pioli, alla vigilia di Bologna-Milan, ha diramato l’elenco dei convocati in vista del match. Nonostante la negatività al Covid, Hakan Calhanoglu non figura nella lista del mister rossonero. Il turco, dopo la guarigione dal virus, dovrà effettuare i controlli di rito per ritornare nuovamente arruolabile. Siccome, per il momento, non ci sono certezze sulle tempistiche, il Milan non ha potuto portarlo a Bologna insieme alla squadra. Ma non è detta l’ultima parola: secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, il turco potrebbe raggiungere la squadra in tarda serata se non ci saranno intoppi sull’iter sopra citato. Non è ancora detta l’ultima parola… Questa la formazione provata da Stefano Pioli per domani >>>