Bologna, Mihajlovic potrebbe tornare in panchina già domenica

Mihajlovic, allenatore del Bologna, è stato dimesso dall'ospedale e dovrebbe essere già con la squadra nel prossimo fine settimana.

Dallo scorso 29 marzo Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna e in passato anche del Milan, era ricoverato all'ospedale Sant'Orsola e ieri è stato dimesso. L'allenatore rossoblù ha dovuto affrontare un nuovo percorso di cure che dovrebbero scongiurare il ripresentarsi della leucemia. Mihajlovic, come comunicato dalla società bolognese, sta bene ed è in buone condizioni generali. Anche per questo il tecnico potrebbe tornare a sedersi in panchina già domenica. Così da stare finalmente vicino alla squadra, che ha ottenuto ottimi risultati durante la sua assenza. Ora ovviamente si augura che continui così per provare a centrare il decimo posto, obiettivo stagionale dichiarato.