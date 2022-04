Bologna, De Leo: “Abbiamo la nostra professionalità, daremo tutto”

De Leo, tecnico rossoblù in seconda, ha parlato alla vigilia della partita che si giocherà domani per il recupero. Ecco tutte le sue parole.

Domani sarà una giornata importante per il campionato, per il Milan e per tutta la lotta Scudetto di questa stagione, visto che il Bologna, che avrà ancora in panchina Emilio De Leo, vice di Sinisa Mihajlovic, purtroppo ancora in ospedale, giocherà il recupero e quindi eliminerà il peso dell'asterisco dalla vetta della classifica. Tutti guarderanno con attenzione alla partita, augurandosi che il Bologna metta il massimo impegno. Ne ha parlato proprio De Leo in conferenza, ecco tutte le sue parole: " Per noi non cambia niente perché abbiamo la nostra professionalità e continueremo a fare quanto messo in campo fin qui. Noi continuiamo sulla nostra rotta senza nessun tipo di cambio di mentalità". Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>