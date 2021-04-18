La Protezione Civile ha emesso il bollettino sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus in Italia. I dati ufficiali
Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Dunque, questi sono i dati reali aggiornati ad oggi, domenica 18 aprile 2021.
Attualmente positivi: 504.611
Deceduti: 116.927 (+251)
Dimessi/Guariti: 3.248.593 (+13.134)
Ricoverati: 26.959 (-481), di cui in Terapia Intensiva: 3.311 (-29)
Tamponi: 55.094.444 (+230.116)
Totale casi: 3.870.131 (+12.694, +0,33%)
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