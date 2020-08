Boban: “Maldini ha dimostrato competenza. Ci siamo divertiti poco insieme..”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In esclusiva ai microfoni della Gazzetta dello Sport è tornato a parlare l’ex CFO del Milan Zvonimir Boban. L’ex dirigente croato ha parlato tra le altre cose anche di Paolo Maldini, del suo futuro e del suo operato in questa stagione. “Se Maldini avrà un ruolo centrale nel prossimo Milan? Certamente dovrebbe, per mille motivi ma soprattutto per quello della competenza dimostrata… Ci siamo divertiti troppo poco tempo ma c’est la vie”, ha dichiarato Boban alla rosea.

