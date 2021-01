Boateng sul razzismo: “Triste parlarne nel 2021, io non smetto di lottare”

Boateng e la lotta contro il razzismo

Kevin-Prince Boateng, intervistato ai microfoni di DAZN, ha ricordato il brutto episodio di razzismo avvenuto ai tempi del Milan. Nel corso dell'amichevole contro la Pro Patria, gli vennero rivolti diversi ululati dagli spalti. Ma com'è la situazione a poco più di 8 anni dall'accaduto? Il giocatore del Monza non si è mostrato affatto positivo in merito. Le dichiarazioni: "La situazione non è cambiata tanto, secondo me è diventata pure peggio. E' triste dover parlar ancora di queste cose nel 2021. Però io non smetto mai di lottare".