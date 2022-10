BitMex a sostegno dei progetti sociali di Fondazione Milan: il comunicato

BitMex supporterà, per il prossimo biennio, le iniziative di Fondazione Milan per l'accesso allo sport di oltre 2mila giovani nel mondo

(fonte: acmilan.com) "Prosegue nella stagione 2022/23 l’impegno sociale di Fondazione Milan, che si schiera al fianco dei giovani più fragili ed emarginati per condividere i valori dello sport e mettere in risalto il loro talento.

Il supporto di BitMEX aiuterà Fondazione Milan a proseguire e potenziare il proprio impegno nei presidi attivi a Milano, Catania, Napoli, Reggio Emilia e Roma per il programma Sport For All, che utilizza lo sport come strumento di inclusione per i giovani con disabilità, e raggiungerà anche il resto del mondo attraverso i progetti sociali di Sport for Change.