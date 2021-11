Bertolucci: “Il Milan è tornato dove merita. Sta facendo bene”

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso del Milan, ha parlato del momento che sta attraversando la squadra di Pioli

L'ex tennista Paolo Bertolucci, grande tifoso del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Bertolucci ha parlato del momento che sta attraversando la squadra di Stefano Pioli: "Il Milan sta facendo bene. Siamo tornati dove merita il Milan, quindi lottare sempre per obiettivi importanti. Farlo con la politica intrapresa dal club rossonero credo che sia il massimo". Milan, duello con la Juventus per un top player in Serie A. Le ultime >>>