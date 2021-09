Bernardeschi, multa salatissima: 11 lavoratori in nero nel suo stabilimento

Disavventura extra calcistica per l'esterno della Juventus Federico Bernardeschi. Multa da oltre 40 mila euro nel suo stabilimento

Grana extra-calcistica per Federico Bernardeschi. L'esterno della Juventus ha subìto una multa salatissima da oltre 40 mila euro per lo stabilimento balneare di Marina di Carrara, acquistato da pochi mesi. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Massa Carrara hanno trovato ben 11 lavoratori a nero durante un evento serale. La società che gestisce la struttura, con sede a Roma, ha dichiarato che "non erano dipendenti del bagno ma addetti alle pubbliche relazioni per quell'evento specifico". I carabinieri hanno "formalizzato un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale che può essere revocata dopo la regolarizzazione di tutti i lavoratori in nero". Riporta il 'Corriere dello Sport'.