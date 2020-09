Bernard Arnault, il figlio Antoine si sposa con la top model Natalia Vodianova

ULTIME NOTIZIE ALTRE NEWS – Da qualche mese ormai Bernard Arnault, plurimiliardario e proprietario del gruppo di lusso LVMH, viene accostato al Milan come possibile acquirente. Nonostante le smentite del caso, l’imprenditore francese continua a far sognare i tifosi del Milan, che accoglierebbero a braccia aperte il terzo uomo più ricco del mondo. Trattative vere o presunte a parte, c’è un ottima notizia che lo riguarda da vicino: il matrimonio del figlio Antoine, che si è sposato con la top model Natalia Vodianova nel comune del XVI arrondissement di Parigi. Tanti auguri dunque ad Arnault, plenipotenziario della moda che potrebbe decidere di investire a Milano, da tutti considerata come ‘La città della moda’ per eccellenza.

