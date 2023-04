Berlusconi ricoverato: ex Premier in condizioni stabili | LIVE News

Berlusconi e le condizioni di salute

Silvio Berlusconi ha una forma di leucemia cronica ed è finito in ospedale per un'infezione polmonare. Al 'San Raffaele', dunque, i medici stanno ripristinando una corretta ossigenazione del sangue dell'ex Premier, il quale, al contempo, ha anche iniziato un ciclo di chemioterapia. Berlusconi, in base a quanto filtrato negli ultimi giorni, risponde bene alle cure. Ieri l'ex proprietario rossonero ha anche parlato a 'Il Giornale': "È dura, ma ce la farò anche questa volta. Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su". I tifosi del Monza, per fargli sentire tutto il loro sostegno, hanno esposto uno striscione a lui dedicato fuori dall'ospedale.