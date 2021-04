Berlusconi ricoverato al San Raffaele: è la seconda volta in due settimane

Ancora problemi di salute per Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele per ala seconda volta in due settimane

Renato Panno

Ancora problemi di salute per Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri sera all'ospedale San Raffaele di Milano. E' la seconda volta in due settimane per l'ex presidente del Milan dopo l'adeguamento della terapia risalente al 22 marzo. A dare la notizia è stato il suo avvocato Federico Cecconi, che usa queste parole: "Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei è da lunedì ospedalizzato".