Berlusconi dimesso dall’ospedale: “Sono in buone condizioni” | News

Ultime Notizie Milan News: Berlusconi dimesso dall’ospedale

MILAN NEWS – Ottime notizie per Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Milan, così come si legge da rainews.it, è stato dimesso dall’ ospedale Cardiotoracico del Principato di Monaco.

Berlusconi, che era stato ricoverato per problemi cardiaci, sarebbe tornato in Costa Azzurra a casa della figlia Marina. Ecco le parole dell'ex Premier: "Ringrazio i molti che in queste ore mi stanno facendo pervenire messaggi di affetto. Ancora una volta sono grato ai tanti amici, sostenitori ed anche avversari politici che hanno avuto la cortesia di esprimermi la loro attenzione e il loro sostegno. Desidero tranquillizzare tutti: sono in buone condizioni di salute, il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti".